Kuruluş Osman... OSMAN BEY, BALA HATUN'U VE EDEBALI'YI KURTARABİLECEK Mİ?

111.Bölüm:

BALA HATUN ZİNDANA DÜŞÜYOR!

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır.

İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer.

İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir.

Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

OSMAN BEY, BALA HATUN'U VE EDEBALI'YI KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak?

İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır.

Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır.

Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

SÖĞÜT YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA

Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar.

Zehrin panzehiri bulunmazsa bütün şehir yok olacaktır. Hastalığın çaresini bulabilecekler midir?