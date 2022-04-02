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Kurtlar Vadisi Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Snob Magazin - Magazin
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Kurtlar Vadisi Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Gündoğan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi, Süha Uygur sosyal medya hesabından "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" sözleriyle duyurdu.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak. Gündoğan'ın naaşı Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kurtlar Vadisi Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Snob Magazin / Magazin

Kurtlar Vadisi, Kalp Krizi, Aymar, Magazin, Haberler

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