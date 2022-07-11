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Kubat Bodrum'da kulakların pasını sildi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Kubat Bodrum'da kulakların pasını sildi

Türk Halk Müziği'nin başarılı yorumcularından Kubat, Bodrum Bardakçı Koyundaki Azka Otelde unutulmaz performansa imza attı.

Türk Halk Müziği'nin başarılı yorumcularından Kubat, Bodrum Bardakçı Koyundaki Azka Otelde unutulmaz performansa imza attı.

Muhteşem gecenin açılışını türkülerle yapan Kubat, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, "Bu gece klasik Kubat sahnesi dışında Kurban Bayramı da katacağız. Türküler, şarkılar, son albümden repertuar yapacağız" dedi.

Muhabirlerin tatil sorusuna ise "En azından bizim camia için söylüyorum. Ben hiç bayram yada yılbaşı tatili yaptığımı hatırlamıyorum. Olsun emekli olduğumuzda yaparız artık" dedi.

Gecenin finalini "Kara Ağaç" ile yapan Kubat sahneden alkışlar eşliğinde indi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Kurban Bayramı Bodrum Kubat Magazin Haberler

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