Kral Başrolü Kaptı

Oyunculuk eğitimine devam eden Kılıçarslan, bir yandan da önemli markalarla anlaşarak modellik ayrıca oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan yetenekli oyuncu kendine gelen projeleri titizlikle seçtiğini belirterek, "Oyunculuk benim mesleğim ve bu alanda eğitimlerime devam edeceğim oyunculuğumla ön planda olmak istiyorum" dedi.