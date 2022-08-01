Kral Başrolü Kaptı
'Sinemanın Kral ve Kraliçesi' yarışmasında üçüncü seçilen oyuncu ve model Buğra Kılıçarslan, 'Poşetten Kanatlar' adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Oyunculuk eğitimine devam eden Kılıçarslan, bir yandan da önemli markalarla anlaşarak modellik ayrıca oyunculuk kariyerini sürdürüyor.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan yetenekli oyuncu kendine gelen projeleri titizlikle seçtiğini belirterek, "Oyunculuk benim mesleğim ve bu alanda eğitimlerime devam edeceğim oyunculuğumla ön planda olmak istiyorum" dedi.
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