Koruma Eşliğinde Dizi Çekimi

Oynadıkları dizi ile geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan dizi çifti olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, önceki gün Bebek'teydi.

Dizi çekimi için Bebek sahilinde uzun bir süre sahne çeken ikili, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Korumalar eşliğinde rollerini oynayan iki isim, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınırken, hayranlarının gösterdiği ilgiden dolayı da çekimler sık sık durdu.

İkiliye yabancı hayranlarının da ilgisi büyüktü.