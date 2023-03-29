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Koruma Eşliğinde Dizi Çekimi

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Koruma Eşliğinde Dizi Çekimi

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, önceki gün Bebek'te kurulan setteydi. Çevredekiler yoğun ilgi gösterince ikili, çekimleri koruma eşliğinde tamamlayabildi.

Oynadıkları dizi ile geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan dizi çifti olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, önceki gün Bebek'teydi.

Dizi çekimi için Bebek sahilinde uzun bir süre sahne çeken ikili, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Korumalar eşliğinde rollerini oynayan iki isim, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınırken, hayranlarının gösterdiği ilgiden dolayı da çekimler sık sık durdu.

İkiliye yabancı hayranlarının da ilgisi büyüktü.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu Bebek Dizi Magazin Haberler

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