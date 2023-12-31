Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında

Koronavirüse yakalanan sanatçı Leman Sam, hastanede tedavi altına alındı.

KONSERİNDE RAHATSIZLANDI

Leman Sam geçen gün Lüleburgaz konseri sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs teşhisi konulan Sam tedavi altına alındı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü şarkıcı "Sağlık durumum daha iyi istirahat ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" dedi.