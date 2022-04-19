Koral Saygınaer... 'VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI' HABERLERİNE AÇIKLAMA!
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Zuhal Topal'ın eşi müzisyen ve yapımcı Koral Saygıner'in KKTC vatandaşlığından çıkarıldığına dair medyada yer alan haberler sonrası açıklama geldi.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yapımcısı Korhan Saygıner, KKTC vatandaşlığından çıkarıldığına dair yapılan haberlere bir açıklama ile cevap verdi.
Koral Saygıner açıklamasında KKTC vatandaşlığından çıkarılmadığını belirtti.
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