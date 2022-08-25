Konser sonrası deniz keyfi Magazin Haberleri Geçtiğimiz günlerde Bodrum Antik Tiyatro'da oldukça kalabalık bir seyirciyle buluşan şarkıcı Koray Avcı, konser sonrası Bodrum Azka Otel'de tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Antik Tiyatro'da oldukça kalabalık bir seyirciyle buluşan şarkıcı Koray Avcı, konser sonrası Bodrum Azka Otel'de tatil yapıyor. Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri çerçevesinde sevenleriyle buluşan Avcı konser sonrası Bodrum'da kalarak tatil yapıyor. Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda Azka Otel'in Beach'inde arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yaparken görüntülenen genç şarkıcı gün boyunca arkadaşlarıyla denizde vakit geçirerek yazın son günlerinin tadını çıkarttı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Bodrum Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Konser sonrası deniz keyfi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.