Kocaeli'de Ceza rüzgarı esti - Haberler

Kocaeli'de Ceza rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Mustafa Uslu - Magazin
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Kocaeli'de Ceza rüzgarı esti Kocaeli'de konser veren ünlü rap sanatçısı Ceza, vatandaşlara coşkulu bir gün yaşattı.
Kocaeli'de Ceza rüzgarı esti
KOCAELİ - Kocaeli'de konser veren ünlü rap sanatçısı Ceza, vatandaşlara coşkulu bir gün yaşattı.
Ünlü rap sanatçısı Ceza, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sekapark'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Alanı dolduran binlerce kişiye konser veren Ceza, birbirinden sevilen şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yaklaşık 1 saat sahnede kalan Ceza'nın seslendirdiği şarkılara, müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti. Düzenlenen konser, büyük beğeni topladı.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Magazin