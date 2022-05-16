Klibi 4k Tekniğiyle Çekildi - Haberler

Klibi 4k Tekniğiyle Çekildi
Snob Magazin - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "17" albümüyle müzik listelerinde kendini gösteren ve albümde yer alan "Kürdandan Kolları Var" şarkısıyla viral olan genç yıldız Alper Erözer, yeni projesi "Aleyleley" i Erözer Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.
Famo26 ile hazırladığı, Drill tarzında hazırlanan ve vibe'ı çok yüksek olan teklisinin, sözü - müziği kendisine ve Çağatay Karaca'ya düzenlemesi Mert Aydın ve Yunus Emre Civelek'e ait.
Aziz Damla'nın yönetmen koltuğunda oturduğu klipte 4K tekniği kullanıldı.
Snob Magazin / Magazin