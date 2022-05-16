Klibi 4k Tekniğiyle Çekildi - Haberler

Famo26 ile hazırladığı, Drill tarzında hazırlanan ve vibe'ı çok yüksek olan teklisinin, sözü - müziği kendisine ve Çağatay Karaca'ya düzenlemesi Mert Aydın ve Yunus Emre Civelek'e ait.

Aziz Damla'nın yönetmen koltuğunda oturduğu klipte 4K tekniği kullanıldı.

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