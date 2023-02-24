Kızılcık Şerbeti... ÖMER VE KIVILCIM'IN İLİŞKİSİ HERKESİ ETKİLİYOR!

Kızılcık Şerbeti heyecan dolu 16. bölümüyle ekrana gelecek.

Ömer ve Kıvılcım bombayı patlattıktan sonra el ele evden çıkarlar. Herkes büyük bir şaşkınlık içindedir. Onları anlayan tek kişi ise Alev olacaktır.

Sönmez ise sinirini Fatma'dan çıkaracak, onu bu birliktelik konusunda Kıvılcım'ı yüreklendirmekle suçlayacaktır.

Ancak en büyük tepkiyi Doğa verecek, annesini ağır sözlerle eleştirerek kocasının evine dönecektir.

Doğa'nın eve dönüşü özellikle Pembe tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır.

Abdullah ve Ömer'in konu hakkında konuşmalarına sonradan dahil olan Fatih amcasıyla çok gerilecektir.

Ömer ve Kıvılcım'a hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Çimen ve Metehan'dan destek gelir.

Her ikisi de anne ve babasının mutluluklarını düşünürler. Nilay'ın derdi ise araştırıp bulduğu Nursema ve Umut birlikteliğinin evde yaratacağı fırtınadır.

Pembe ise bu konuyu geciktirmeden halletmesi gerektiğine inanarak Abdullah'la paylaşır. Abdullah işi hemen ve kesin bir şekilde çözmek üzere harekete geçecektir.