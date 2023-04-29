Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim

Yayınlandığın günden itibaren izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuyla dillerden düşmüyor. Dizide Nursema karakterine başarıyla hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Unutma Beni adlı dizide Ali karakterini canlandıran Osman Karakoç ile evli olan Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram hesabından romantik bir paylaşıma imza attı. Eşiyle gün batımı pozunu paylaşan ünlü oyuncu eşinin doğum gününü kutlayıp "Sevgilim 40 kere maşallah" notuyla aşkını haykırdı.

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde eğitimini tamamladı. 9 sezon Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde yer alan oyuncu daha sonra kariyerine İstanbul'da Maria ile Mustafa ve Akıncı gibi dizilerde devam etmiştir. Oyuncu ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne almıştır. Bu dönem Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat vermektedir.