Kızılcık Şerbeti'nin 47. Bölümünde Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 47. Bölümünde;

Pembe'nin oyunuyla nezarete atılan Alev, bir süre Abdullah'a da ulaşamaz. Sonunda Abdullah tarafından kurtarılsa da olaylar onu çok üzmüş ve germiştir.

Bir süreliğine yurt dışına gitmeye karar verir ve Abdullah'a haber vermeden kararını uygular. İşleriyle ilgilenmesi için de Doğa'dan yardım ister.

Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmenin şaşkınlığını yaşarken onu tanımaya çalışır.

Umut'un yeni açtığı iş yerinde her şey yolundadır, bol para kazanmaktadır. Bu yeni durumunu Nursema'nın ailesinin fark etmesi onun için önemlidir. Bu nedenle aileye bir yemek verir.

Ertuğrul'un evlilik teklifine Kıvılcım'ın sıcak bakmaması ilişkilerine zarar verecektir.

Basit bir şikayet için doktora giden Mustafa, yapılan tetkiklerin sonucunda hayatının şokunu yaşar.

Alev'in gidişinin üzerine iş hayatında da büyük sorunlar yaşayan Abdullah'ın kalbi bu kadar yükü kaldıramaz.