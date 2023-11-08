Kızılcık Şerbeti'nin 38. Bölümünde Neler Olacak?

Doğa, Fatih'in öfkesiyle karşılaşacak ve beklenmedik bir karşılık alacak. Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılık haberi herkesi şaşırtacak. Mihri ve Çimen'in arkadaşlığı yakınlaşmalara sebep olacak. Pembe ve Abdullah'ın evlilik yıldönümü sürprizlerle dolu geçecek. Rüzgar'ın Alev'i isteme gecesi büyük olaylara gebe.

Kızılcık Şerbeti'nin 38. Bölümünde;

Fatih'in canını acıtmak için her yolu deneyen Doğa, önce onun sonsuz öfkesiyle karşı karşıya gelecek, daha sonra hiç ummadığı bir karşılık görerek yine çıkmaza düşecektir. Fatih de boş durmamış işin aslını öğrenmek için harekete geçmiştir.

Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılık haberi iki aileye de bomba gibi düşer. Hiç kimse bu duruma bir anlam veremez ancak yapacak bir şeyleri de yoktur. Yine de Alev boş durmayacak, Ömer'i sıkıştırarak mantıklı bir neden arayacak ancak hiçbir sonuç elde edemeyecektir.

Mihri ve Çimen'in arkadaşlığı günden güne ilerlemektedir. Onların arkadaşlığı, Kıvılcım ve Ertuğrul'un da yakınlaşmasına sebep olacaktır.

Pembe ile Abdullah'ın evlilik yıldönümüdür, bu kadar yıl hiç kutlamamışlardır ama bu sefer Nilay'ın özellikle Alev'i sinir etme amacıyla hazırladığı sürpriz bir kutlamanın içinde bulurlar kendilerini.

Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi ise çok daha büyük olayların habercisidir.