Kızılcık Şerbeti'nin 35. Bölümünde Neler Olacak?

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Ömer'in hastalığı hızla ilerlerken, Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında programa başlaması Alev ve Rüzgar'ı birbirlerine yaklaştırır. Doğa hala Fatih'i affedemezken, Mihri'nin yanlıştan dönmesi için Nursema her türlü riski göze alır.

Kızılcık Şerbeti'nin 35. Bölümünde;

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir.

Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır.

Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.

Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar'ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır.

Doğa halen Fatih'i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur.

Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri'yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır.