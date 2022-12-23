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Kızılcık Şerbeti... KIVILCIM BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA!

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Kızılcık Şerbeti... KIVILCIM BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA!

“Kızılcık Şerbeti” 9. bölümüyle 23 Aralık Cuma saat 20.00’de Show TV’de.

Kızılcık Şerbeti heyecan dolu 9. bölümüyle ekrana gelecek.

Doğa'ya haksız yere çıkıştığını düşünüp, yaptığına pişman olan Fatih eve geri döndüğünde Doğa'nın evi terk ediyor olduğunu görüp arkasından gider ve onu annesinin evinin önünde yakalayıp bu terk edişten vazgeçmesini sağlar.

Fatih'e doğum günü kutlaması yapmak isteyen Doğa, bunu kendi evlerinde yapamayacağını anlayınca aklına çok cazip bir fikir gelir.

Alev de bu konuda kendisine yardım edecektir. Fatih'in kimseye danışmadan bir otel alması Abdullah'ı çok sinirlendirir ancak artık olan olmuştur.

Parkta verdiği özel konserden sonra Umut'un, Nursema'ya bir sürprizi daha olacaktır.

Nursema'yı çok mutlu eden bu haber onun hat çalışmalarıyla bir sergiye katılabilecek olmasıdır.

Fatih'in babasıyla ortak bir otel aldığı haberi Doğa'yı hiç mutlu etmez. Bu haberi paylaştığı Kıvılcım'ı da çok germiştir.

Doğa'nın, Fatih'in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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