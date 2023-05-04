Kızılcık Şerbeti... HUZURLU GÜNLER UZUN SÜRMEYECEK!

Kızılcık Şerbeti merakla beklenen 24. bölümüyle ekrana gelecek.

Sahtekarların ağına düşün Nilay son anda hatasından dönecek ve yaptığı yanlışı düzeltecektir. Ancak Doğa ile arası bir kez daha ciddi biçimde açılacak, derdini anlatamadığından da yine suçlu durumunda kalacaktır.

Metehan ve dolayısıyla Ömer'in aklanmasıyla sorunlarının bittiğine inanan Kıvılcım durumun hiç de öyle olmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Kayhan'ın sırrını bildiğini söyleyerek kendisini tehdit etmesi sonucu harekete geçen Ömer, ona karşı büyük bir koz yakalayarak durumlarını eşitleyecektir.

Nursema'yı bir süre daha göremeyeceğini anlayan Umut, bu duruma razı olmayarak çeşitli yollar deneyerek sevgilisine ulaşmaya çalışacaktır.

Alev'in, Doğa'nın moralini düzeltmek için düzenlediği baby shower partisi iki ailenin kadınlarını bir araya getirirken, en büyük sürprizi Fatih yapacak ve karısıyla arasını düzeltecektir.

Ancak bu huzurlu günler çok uzun sürmeyecek, genç evliler bu sefer çok daha büyük bir derdin içine düşeceklerdir.