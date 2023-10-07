Kızılcık Şerbeti... ATATÜRK'E DUA VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA GÖNDERME

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Günaydın yerine 'Essalamü aleyna ve ala ibadillahissalihin' demek gerekiyor" sözlerine gönderme yapıldı.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Günaydın yerine 'Essalamü aleyna ve ala ibadillahissalihin' demek gerekiyor" sözlerine gönderme yapıldı. Dizide ayrıca milli bayramlarda Atatürk'ü anmayanlara mesaj verildi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için dua edildi.