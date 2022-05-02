Kıvanç Tatlıtuğ…'ONUN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSEDİNCE KARNIM DOYUYOR!'

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 gün önce kucaklarına almıştı.

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikiliden Tatlıtuğ, eşine olan aşkını anlattı.

"ÇOK SEVMEK YETMEDİ"

'L'Officiel'e samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim.

Çünkü çok sevmek yetmedi." dedi.

Tatlıtuğ, ardından sözlerine şöyle devam etti:

"Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor.

Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor.

Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi.

Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele."

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