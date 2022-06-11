Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE'Yİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR! - Haberler

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Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE'Yİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR!

Magazinkolik - Magazin
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Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE'Yİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR!

Nisan 2022'de Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Bodrum'da tatil sezonunu açtı.

Tatlıtuğ'un "Yüz hatları annesin benziyor" dediği oğlu da ilk kez görüntülendi.

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Nisan 2022'de ilk bebekleri dünyaya geldi.

Bebeklerini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden çift, yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitti.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, futbolcu Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile oyuncu Burak Yamantürk ve eşi Özge Özpirinçci, önceki gün dostları Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin Bodrum'daki evlerinin plajında görüntülendi.

Tatil sezonunu açan ünlü isimler, güneş ve denizin tadını çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE'Yİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR!

KURT EFE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe'nin sarışın olduğunu ve yüz hatlarının annesine benzediğini söyledi .

Ünlü çiftinin gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği bebekleri ilk kez annesinin kucağında görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu Kurt Efe'nin yanında aldı.

Oğluyla ilgilenen ünlü oyuncu, objektiflere takıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE'Yİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR!

KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE'Yİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR!

Çiçeği burnunda babalar Kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Yamantürk, iskelede kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE'Yİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADILAR!

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