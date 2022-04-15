Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer... KURT EFE DÜNYAYA GELDİ!

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede dünyaya geldi. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

BABAYA BENZİYOR

2. Sayfa programında yer alan habere göre, ilk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ da doğuma girdi.

Duygu yüklü anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

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