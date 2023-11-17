Kıvanç - Beril Talu... ARKALARINDA BİR ÇOK KEDİ VE KÖPEĞİ DE BIRAKIP KAÇMIŞLAR!

"Var Böyle Tipler" ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun birçok kişiyi 100 milyon lira dolandırıp kayıplara karışmasının ardından çok sayıda köpek ve kediyi de arkalarında bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı.

Hasta köpekleri Lina'nın ölmesinden sonra hayvansever Banu Aydın diğer köpek ve kedilerin fotoğrafını paylaştı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Talu çiftinin terk ettikleri ölen köpek Lina olmadığı öğrenildi.

Talu çiftinin, Lina dışında iki beyaz terrier, bir gri terrier cinsi köpek ile ve bir kediyi de pet otele bıraktıkları ortaya çıktı. Lina'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Aydın " Benden alarak sahiplendiği Dolly'i başkasına vermiş. Bu nasıl bir vicdan " dedi.

Pet otele de borçları çıktı..

Talu çiftinin aylardır köpeklerinin ve kedilerinin bırakıldığı pet otele yüklü miktarda borç taktıkları ortaya çıktı.