Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten Seksi Pozlar!

Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren Cansel Çördük (27), paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Bir dönem Eser West ile aşk yaşayan ve Arda Turan ile de yazışmaları ortaya çıkan Cansel Çördük şimdilerde yurt dışında yaşıyor.

Son olarak arabaya yaslanırken pozlarını paylaşan Cansel Çördük'e, "Mardinli Barbie" yorumu yapıldı.

Cansel Çördük'ün geçtiğimiz haftalarda tanga iç çamaşırıyla verdiği iddialı pozlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Cansel Çördük'ün bu pozlarını gören bazı kullanıcılar, "Biraz fazla iddialı", "Bizi şaşırttın" ve "Bu platformu çocuklarda kullanıyor, daha dikkatli olmalısın" uyarılarında bulundular.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Çördük, geçtiğimiz haftalarda da göğüs dekolteli bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin iddialı pozunu ve son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

Snob Magazin / Magazin