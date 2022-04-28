Kıraç'ın şahitliğini yaptığı devlet sanatçısı Gölcük'te dünya evine girdi

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, nikah akdini gerçekleştirdiği Devlet Sanatçısı Bünyamin Akbulut ve Buket Turhan çifti ile şahitleri sanatçı Kıraç'a ilçenin tarihi alanlarını gezdirdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yakın dostu olan Devlet Sanatçısı Yazar Bünyamin Akbulut ile Buket Turhan çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Değirmendere Yalı Evleri bahçesinde gerçekleşen nikahta dünya evine giren çiftin şahitliğini ise ünlü sanatçı Kıraç yaptı. Başkan Sezer, nikahlarını kıydığı Bünyamin ve Buket çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah sonrasında Başkan Sezer, Bünyamin ve Buket Akbulut çifti ile sanatçı Kıraç'la birlikte Örcün Sultan Baba'da bulunan Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi ve yapımı devam eden Sultan Baba Mescidi'ni gezdi. Başkan Sezer, gezi sırasında müzedeki eserler ve mescitteki çalışmalar hakkında beraberindekilere bilgiler verdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin