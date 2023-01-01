Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster... YILBAŞI PROGRAMINA ÖZEL KONUKLAR!

Magazin Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster... YILBAŞI PROGRAMINA ÖZEL KONUKLAR!

“Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel” bölümü, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de ATV’de!

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

sefo-milyoner.jpg

Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

oktaykaynarca-milyoner.jpg

Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Yılbaşı Magazin Haberler

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title