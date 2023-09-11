Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Konyalı Rabia Birsen Göğercin 1 Milyon Lirayı Kazandı

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 1 milyon liralık soruyu doğru cevaplandırarak ödülün sahibi olan Konyalı Rabia Birsen Göğercin, elde ettiği başarıyla doğup büyüdüğü köyünün de gururu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada 1 milyon liralık soruyu doğru cevaplandırarak ödülün sahibi olan Konyalı Rabia Birsen Göğercin, elde ettiği başarıyla doğup büyüdüğü köyünün de gururu oldu.

Bir televizyon kanalında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada Konyalı Rabia Birsen Göğercin, final sorusuna kadar gelmeyi başardı. 1 milyon lira değerindeki " Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer 3'ünden daha az bulunur?" final sorusunu doğru cevaplayan Göğercin büyük ödülü kazandı. Göğercin elde ettiği başarıyla doğup büyüdüğü Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin de gururu oldu.

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sözeri, Rabia'nın mahallede doğup büyüdüğünü belirterek, "Kızımız yarışmayı kazandı, çok sevindik" dedi.

Rabia'nın yaz aylarında köyüne geldiğini ve dedesinin evinde kalarak sıla-i rahim yaptığını anlatan Muhtar Sözeri, "Çilek sezonunda burada olur, kışları Ankara'ya gider. Ara sıra köyümüzü ziyaret eder, biz de köy halkı, muhtarı olarak bu başarısından dolayı çok mutlu olduk. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Rabia'nın yengesi Aysun Göğercin de yeğeninin başarısından duyduğu sevinci ifade ederken kendisiyle gurur duyduklarını belirtti. - KONYA