"Kim Milyoner Olmak İster?"... BİR İLK: 5 MİLYONLUK SORU İLK KEZ AÇILDI

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının tarihinde bir ilk yaşandı. Eyüp İşler adındaki yarışmacı, 13'üncü yani, 5 milyon liralık soruyu açtırdı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bu akşam 13'üncü soru yani 5 milyon değerindeki soru ilk kez açıldı.

Bir coğrafya sorusu olan 5 milyon lira değerindeki "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

5 MİLYONLUK SORU AÇILDI

Eyüp İşler adındaki yarışmacı, başarılı bir yarışma yürüterek adeta 5 milyon lira değerindeki 13'üncü soruyu açtırdı.

İşte 5 milyonluk soru:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A) Çorum

B) Yozgat

C) Sivas

D) Tokat

Doğru cevap: Çorum

Öte yandan İşler, 5 milyon lira değerindeki soruya Tokat cevabını vererek yanlış yanıtladı.