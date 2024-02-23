Kim Kardashian ve Kendall Jenner'dan sırt sırta poz

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni Kim Kardashian, yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Sırt sırta poz

Kim, son olarak Instagram hesabından kız kardeşi Kendall Jenner ile sırt sırta verdiği pozunu paylaştı.

"Hep arkandayım"

Kim Kardashian, Kendall ile olan bu pozunu paylaşarak "Hep arkandayım" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Çoğu zaman ikiz gibi takılan güzellere takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.