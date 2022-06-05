Kıbrıs'ta Baba Düet! - Haberler

İki yıl sonra memleketi Kuzey Kıbrıs'ta sahne alan Buray, konser öncesinde basın mensuplarına son derece samimi birde röportaj verdi. Uzun bir aradan sonra ailesiyle hasret giderdiğini ve özlediği ev yemeklerini yeme fırsatını bulduğunu dile getiren başarılı sanatçı, "Yaklaşık iki yıldır gelmiyordum pandemiden ötürü ve ailemide çok özlemiştim. Anneciğimin ev yemeklerinden yedim, dostlarımı gördüm benim için son derece özel bir organizasyon oldu" dedi. Muhabirlerin "gençlik aşklarınızı burada yaşadınız. daha önce hiç ihanete uğradığınız oldu mu?" sorusu karşısında bir an duraksayan başarılı sanatçı, "Sadece ben değil herkes ihanete uğramıştır. Bunlar zaman zaman yazdığımız şarkılarada yansıyor belkide. O anı hayal edip, hayatın bir gerçeği olarak kabul edip, yaşadığımız şeyleri satırlara döktüğümüz oluyor illaki" sözleriyle net bir yanır vermekten kaçındı.

AŞK SORUSUNA FIRTINALI YANIT

Aşk hayatındaki sakinliği hatırlatan muhabirlere "Bende fırtınalar kopsun istiyorum ama olmayınca da zorlamamak gerek. Doğru zamanda doğru insan olsun olacaksa." Yanıtını veren Buray, röportajı muhabirlere teşekkür ederek noktaladı.

BABASIYLA AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Yaklaşık iki bin kişinin izlediği konserine "Sen Sevda mısın?" Şarkısı ile başlayan Buray, gecenin ilerleyen bölümlerinde konuklar arasında yer alan babası Turgay Salim Hoşsöz'ü sahnesinde ağırladı. Kıbrıs'ın en ünlü halk ozanları arasında yer alan babasıyla "Magosa Limanı"na düet yapan Buray dakikalarca ayakta alkışlandı.

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