Kıbrıs İkinci Memleketim

Koray Avcı, " Kıbrıs, her zaman benim ikinci memleketim olmuştur. Benim hiç albümüm olmadığı dönemler bile ben Kıbrıs' ta mini konserler verirdim ve o dönem Kıbrıs, bana çok sahip çıkmıştır. O yüzden Kıbrıs'ın yeri bende ayrıdır." dedi.

"Ünlü olduktan sonra bir değişim oldu mu hayatınızda?" sorusuna Avcı "Bir insanı para, şöhret, mal, mülk, servet, değiştirmez, insanın içinde değişmeye ihtiyaç vardır o yüzden insan değişir. Beni para değiştiremez, ben zengin bir ailenin çocuğuyum. Ben ailem fakirlik çektiği dönem bende tattım, o yüzden para insanı değiştirmez, insan değişmek isterse değişir." diye cevap verdi.