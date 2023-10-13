Kerem'in aşk mücadelesi

Sipahioğulları ailesi, Kerem'in aşık olduğu kadının Sevda olduğunu öğrenince büyük şok yaşar. Kerem, Sevda'yı tekrar kazanmak için çaba sarf ederken, Sevda'nın içinde bulunduğu durum da karmaşıklaşır.

Sipahioğulları ailesi, Kerem'in aşık olduğu kadının Sevda olduğunu öğrenince büyük şok yaşar. Sevda için büyük mücadele veren Kerem, onu tekrar kazanmanın yollarını ararken, malikaneye sıkışan ve gitmek isteyen Sevda yüreğine söz geçirebilecek midir?

Kerem'i kaybetmenin eşiğinde olan Rana, Nüzhet'e karşı ilk defa dişlerini gösterirken, Hayatını alt üst edecek sırların ortaya çıkma korkusu Nüzhet'e büyük bir hata yaptırır. Bu hata Nüzhet'i ve Sipahioğulları ailesini dönüşü olmayan bir yola sürükler.