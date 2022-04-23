Kerem Bursin... YENİ PARTNERİ ŞAŞIRTTI!

Kerem Bürsin son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı. Yeni projesi merak edilen Kerem Bürsin'den hayranlarını heyecanlandıracak bir haber geldi.

Disney Plus ile anlaşan Kerem Bürsin, son dönemin en popüler isimlerinden Pınar Deniz ile partner olacak.

TV100'de yer alan habere göre; Kerem Bürsin, Disney Plus ile yeni bir film projesi için anlaşma imzaladı.

Bürsin'in partneri, Yargı dizisi ile şöhreti elde eden Pınar Deniz oldu.

Oldukça iddialı olması beklenen proje hakkında detaylar belli olmadı.

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