Kerem'e Övgüler Yağdı

Ortadoğu ve Balkanlar'dan sonra şimdi de Avrupa'da Türk oyuncular şöhret basamaklarını tırmanıyor. İspanya'da çok sevilen Kerem Bürsin'den şimdi de İtalyanlar övgüyle söz etti. Sky Uno kanalında yayınlanan seyahat ve reality show programı Pechino Express son yayınlanan bölümünde İstanbul'a yer verdi. Programda Kerem Bürsin'in Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olduğundan bahsedildi.

Ortadoğu ve Balkanlar'dan sonra şimdi de Avrupa'da Türk oyuncular şöhret basamaklarını tırmanıyor. Kerem Bürsin, Hande Erçel, Engin Akyürek ve Can Yaman gibi isimler havalimanında binlerce kişi tarafından karşılanıyor, yerel basın Hollywood yıldızlarından daha fazla ilgi gösteriyor.