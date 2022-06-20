Kendini Güncelleyen Hayatta Kalır!

Fuar alanına köpeği Sherlock birlikte gelen Özge Ulusoy, "Evde bırakmaya içim el vermedi. Ben nereye Sherlock oraya" dedi. Eskiden fuarlara defileye çıkmak için geldiğini söyleyen Ulusoy, "Bir dönem kapandı artık ne yazık ki ama Kendini güncelleyebilen hayatta kalıyor. Malum eskiden sosyal medya yoktu ama artık tüm tanıtımları sosyal medyadan gerçekleştiriyoruz." dedi.

EVLİLİK İŞİ KISMET İŞİ

Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'yla devam eden ilişkisi sorulan Ulusoy, "İnşallah birlikteliğimiz evlilikle taçlanır. Evlilik işi kısmet işi. İlk başta sevdiğim insan yanımda olsun, biz mutlu olalım yeter. Her şey zamanı geldiğinde olur." dedi.

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