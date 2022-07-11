Kenan söyledi, Beren eğlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kenan söyledi, Beren eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
Kenan söyledi, Beren eğlendi

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, tatil yaptığı Bodrum'da bir beachte eline mikrofonu alarak şarkı söyledi, eşi Beren Saat de dans ederek ona eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, tatil yaptığı Bodrum'da bir beachte eline mikrofonu alarak şarkı söyledi, eşi Beren Saat de dans ederek ona eşlik etti. Doğulu'yu sahnede görenler ise mini konserin tadını çıkardı.

Bitez Mahallesi'nde önceki gün bir plaja eşi Beren Saat ile gelen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu bir anda mikrofonu eline alarak şarkı söylemeye başladı. Eşinin şarkı söylediğini gören Beren Saat de Doğulu'nun yanına giderek dans etti. Mikrofonu elinden bırakmayan Kenan Doğulu sevilen şarkılarını seslendirdi. Beach'e gelenler ise Kenan Doğulu'yu sahnede görünce mini konserin tadını çıkardı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title