İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Kemal Sunal ve Adile Naşit için söyledikleri yanına kalmayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Sunal ve Adile Naşit'in aileleri, oyuncular hakkında ağır ithamlarda bulunan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahsa dava açacak.

Sosyal medyada kendisini "hoca" olarak adlandıran Ebubekir Sıddık Kaya isimli bir şahsın Türk sinemasının sevilen simalarından Kemal Sunal ve Adile Naşit için ağır ifadeler kullanmıştı.

"ADİLE NAŞİT'İN..."

Adile Naşit'in mezarının açıldığını öne süren bu şahıs, "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya ensesinden sokmuşlar ağzından çıkarmışlar" demişti.

KEMAL SUNAL'A "MASON" DEDİ

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da "Mason" ilan eden şahıs, şu açıklamayı yapmıştı: "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni..."

AİLELER HAREKETE GEÇTİ

Kemal Sunal ve Adile Naşit'in aileleri, Türk sinemasının kalbinde özel bir yere sahip olan bu iki ismi hedef alan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahsa dava açmaya hazırlanıyor.

Kemal Sunal ve Adile Naşit için söyledikleri yanına kalmayacak
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

XRP yatırımcılarını şaşırtacak bir hedefe koşuyor
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
img

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Pardon küfretmek günahtı zannediyorum

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgül Özcan:

kemal sunalı bilmem ama, adile Naşit makbul biri değildi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim sert:

Adile Naşit Kemal Sunal Türkiye'deki milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş temiz yürekli pırlanta gibi sanatçılardır.İçi medeniyete güzel olan herşeye karşı kin ve nefret dolmuş insanlık düşmanı karanlık düşünceli böyle canlılar utanmadan sıkılmadan onlara saldırıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

simdi bu ipteye biz din adami diyebilirmiyiz,resmen bir din adamina yakismayacak sekilde kin kusuyor yalan söyliyerek cemaati kandiriyor yalan ve düsmanca algi veriyor, 1 inci yalan müftünün her gün ermeni mezarliginda oldugu, 2 yalan adile nasit in mezarinin acilmasi bu gizli islam düsmanlarina tepki vermezsek yeni gelen nesiller uzay ve teknoloji caginda böyle cahilce sacma uydurma cag disi ortacag hurafelerini duydukca islam dininden uzaklasiyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlioz:

şahit oldun mu ?. O sana anlatan kişinin şahiti varmıydı ?. Yalan söylüyorsun hemde din üzerinden e seni kim kurtaracak ahirette ? Mason diyorsun emin misin varmı şahidin. Şirk koşmuş olmadın mı şimdi ?. Dinden çıkmadın mı şu anda ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

bu işit ci den ne bekliyordunuz ki iftiradan başka

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Seyyar Tayyar'ı kaybettik

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.