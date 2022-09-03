Kayseri gündem haberi: Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti

Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti

KAYSERİ - Sefo konseriyle başlayan KUMSmall AVM Yaz Konserleri'nin 4'üncü ayağı Gökçe konseriyle devam etti. Ünlü şarkıcı sevilen şarkılarıyla hayranlarını KUMSmall AVM Açık hava sahnesinde coşturdu.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Gökçe'yi dinlemek için hayranları konser alanına geldi. Gökçe, 'Tuttu fırlattı', 'Her şey bitmedi bitemez' ve 'Mızrak' gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarına zevkli anlar yaşattı. Sevilen şarkıcıya hayranları da eşlik ederken, konserde coşkulu anlar yaşandı.

'KUMSmall AVM Yaz Konserleri 10 Eylül'de Yaşlı Amca konserleriyle devam edecek. Kayseri bu yaz müzik ve eğlenceye KUMSmall AVM de doyacak. 'Dünyanın Mobilyası Yaşamın Merkezi' sloganıyla Kayseri'den dünyaya açılan KUMSmall AVM'de tüm konserler halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.