Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri gündem haberi: Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti

Magazin Haberleri

Kayseri haberler... Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti Sefo konseriyle başlayan KUMSmall AVM Yaz Konserleri'nin 4'üncü ayağı Gökçe konseriyle devam etti.

Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti

KAYSERİ - Sefo konseriyle başlayan KUMSmall AVM Yaz Konserleri'nin 4'üncü ayağı Gökçe konseriyle devam etti. Ünlü şarkıcı sevilen şarkılarıyla hayranlarını KUMSmall AVM Açık hava sahnesinde coşturdu.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Gökçe'yi dinlemek için hayranları konser alanına geldi. Gökçe, 'Tuttu fırlattı', 'Her şey bitmedi bitemez' ve 'Mızrak' gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarına zevkli anlar yaşattı. Sevilen şarkıcıya hayranları da eşlik ederken, konserde coşkulu anlar yaşandı.

'KUMSmall AVM Yaz Konserleri 10 Eylül'de Yaşlı Amca konserleriyle devam edecek. Kayseri bu yaz müzik ve eğlenceye KUMSmall AVM de doyacak. 'Dünyanın Mobilyası Yaşamın Merkezi' sloganıyla Kayseri'den dünyaya açılan KUMSmall AVM'de tüm konserler halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Magazin

Kayseri Gökçe Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title