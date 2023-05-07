Kastamonu'da 200 modifiyeli aracın sergilendiği fuara yoğun ilgi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilk kez düzenlenen ve 200 aracın yer aldığı Modifiyeli Araç Fuarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilk kez düzenlenen ve 200 aracın yer aldığı Modifiyeli Araç Fuarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Tosya 1'nci Modifiye Araç Fuarı Metal Sanayi Sitesinde gerçekleştirildi. Festival havasında gerçekleştirilen fuarda, katılımcılar tarafından 'drift' şovu, desibel ve güzellik yarışmaları yapıldı. DJ performansıyla da vatandaşlar doyasıya eğlendi. Yoğun katılımın olduğu fuarda dereceye giren modifiyeli araçların sahiplerine ödüller verildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı fuarda modifiyeli araçlar, yoğun ilgi gördü.

Modifiyeli araç tutkunlarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği fuarda değişik marka ve modelde klasik, spor, ralli yarış araçları ile özel ses sistemleriyle donatılmış araçlar sergilendi. Güvenlik önlemleri ile gerçekleştirilen 'drift' şovları da vatandaşlara adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Gün boyunca devam eden sergi ve gösterilerde 200'e yakın araç yer aldı. - KASTAMONU