Karadenizli Şarkıcı Müzikseverlerden Tam Not Aldı - Haberler

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Karadenizli Şarkıcı Müzikseverlerden Tam Not Aldı

Snob Magazin - Magazin
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Karadenizli Şarkıcı Müzikseverlerden Tam Not Aldı

Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ebral Aydın, sözü müziği kendisine ait olan 'Ölüm Ne Yazar'ı müzikseverlerle buluşturdu.

AYDIN (Snob Magazin) -

Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ebral Aydın, sözü müziği kendisine ait olan 'Ölüm Ne Yazar'ı müzikseverlerle buluşturdu. Aranjesini Selim Bölükbaşı'nın yaptığı ve Avrupa Müzik etiketiyle listelere hızlı bir giriş yapan Aydın, müzikseverlerden tam not aldı. Şarkısını kliplendirmeyi de ihmal etmeyen Ebral Aydın, yeni şarkısıyla birlikte konser takvimininde hız aldığını belirtti.

Snob Magazin / Magazin

Karadeniz, Aydın, Magazin, Haberler

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