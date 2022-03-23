Karadenizli Şarkıcı Müzikseverlerden Tam Not Aldı
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Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ebral Aydın, sözü müziği kendisine ait olan 'Ölüm Ne Yazar'ı müzikseverlerle buluşturdu.
AYDIN (Snob Magazin) -
Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ebral Aydın, sözü müziği kendisine ait olan 'Ölüm Ne Yazar'ı müzikseverlerle buluşturdu. Aranjesini Selim Bölükbaşı'nın yaptığı ve Avrupa Müzik etiketiyle listelere hızlı bir giriş yapan Aydın, müzikseverlerden tam not aldı. Şarkısını kliplendirmeyi de ihmal etmeyen Ebral Aydın, yeni şarkısıyla birlikte konser takvimininde hız aldığını belirtti.
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