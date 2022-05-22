Karacabey'de Oğuzhan Koç fırtınası - Haberler

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç Karacabeyliler ile buluştu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen konser öncesi de Karacabey Belediyesi sahneye dev ekran kurarak, 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Karacabey Belediyespor'un evinde oynadığı Tarsus İdmanyurdu play-off yarı final müsabakasını ekranlara taşıdı. Meydanı dolduran on binlerce Karacabeyli hem maç heyecanını hem de konser heyecanını hep birlikte doyasıya yaşarken, Karacabey tarihi kalabalıklardan birine tanıklık etti.

Oğuzhan Koç, geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarı ve müthiş sahne enerjisi ile Karacabeylilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken, şarkılara eşlik etti.

Başkan Ali Özkan da sahneye çıkarak, ünlü isim Oğuzhan Koç'a Karacabey ile motiflerinin yer aldığı porselen hediye etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin