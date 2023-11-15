Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali'nde Türkiye üçüncüsü olarak dönen şov takımını tebrik ederek plaket verdi.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şov Takımını Tebrik Etti

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali'nde Türkiye üçüncüsü olarak dönen şov takımını tebrik ederek plaket verdi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu (TBKGF) ve EuroCup Türkiye işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivaline katılan Karabük'ten 4 kişilik şov takımı Türkiye üçüncülüğü elde etmişti.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, kente dönen şov takımından Serkan Yorulmaz, Emin Saygılı, Şeyda Öztürk ve Ahmet Teker ile bir araya geldi. Arkadaşlarını tebrik eden Işık, plaket takdiminde bulundu.

Işık, Türkiye üçüncülüğü için şov takımına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - KARABÜK