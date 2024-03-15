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Kara Ağaç Destanı... KARA AĞAÇ'TA DENGELER DEĞİŞİYOR!

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TRT 1’in Anadolu topraklarının kıymetli hikayelerini ekrana getiren yeni dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’nın 4. bölümü 15 Mart cuma akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Kara Ağaç Destanı'nın 4. bölümünde neler olacak:

Sultan'ın, Osman Ağa'nın ölümüyle ilgili söyledikleri ve Merdo'nun Latif Bey'e teslim edilmesi Ömer'i hayal kırıklığına uğratır.

Merdo adım adım infaza götürülürken Ömer, onu kurtarmak için kendi yöntemleriyle hareket etmeye karar verir.

Sultan, babasının kendi eliyle yaptığı beşikte beklenmedik bir gizeme rastlar. Bu gizemin peşine düştüğünde beşiğin daha büyük bir sırrın parçası olduğunu anlar.

İşin içinden çıkamayınca Sultan'ın yolu Asiye'ye düşer. Asiye bir yandan büyük sırrı açığa çıkarmakla tehdit eden esrarengiz kadınla baş etmeye çalışırken diğer yandan Sultan'ın zorlu sorularına cevap vermek zorundadır.

Ömer'le arası bozulan Celal Ağa, tek varisinin elinden kaydığını gördüğü anda, tavrını değiştirir. Ömer'i kaybetmeyi göze alamayınca Latif Bey ile karşı karşıya gelir.

Latif Bey, uğradığı hakaretin karşısında öyle bir hamlede bulunur ki Kara Ağaç'ta dengeler sil baştan değişir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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