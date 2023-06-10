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Kanal D Yayın Akışı Bugün: İşte Detaylar

Kanal D Yayın Akışı Bugün: İşte Detaylar

Magazin Haberleri

Kanal D yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal D kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Ölüm Akvaryumu

01:30 Kolpaçino: Bomba

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Kaynak: InterSinema.com / Magazin

Kanal D Magazin Haberler

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