Kanal D Yayın Akışı Bugün: İşte Detaylar
Magazin Haberleri
Kanal D yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal D kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Köpek Balığı İstilası 3
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World
22:30 Jurassic World