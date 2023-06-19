Kanal D Yayın Akışı
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Kanal D'nin bugünkü yayın akışı listesi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte Kanal D'nin bugünkü yayın akışı...
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Üç Kız Kardeş
03:15 Poyraz Karayel
04:45 5N 1K
05:15 Kavak Yelleri
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Kaynak: InterSinema.com / Magazin