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Kanal D Yayın Akışı

Kanal D Yayın Akışı

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Kanal D'nin bugünkü yayın akışı listesi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte Kanal D kanal akışı detayları...

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

21:45 Hep Yek

23:30 Taşıyıcı

Kaynak: InterSinema.com / Magazin

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