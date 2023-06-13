Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kanal D Yayın Akışı

Kanal D Yayın Akışı

Magazin Haberleri

Kanal D'nin bugünkü yayın akışı listesi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte Kanal D'nin bugünkü yayın akışı...

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Kaynak: InterSinema.com / Magazin

Üç Kız Kardeş Kanal D Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title