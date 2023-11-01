Kanal D'nin yeni dizisi Till Death için cast çalışmaları başladı

Kanal D'de 2024 Şubat ayında yayınlanması planlanan Till Death dizisi için cast çalışmaları başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli yer alacak ve güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturulması hedefleniyor.

Kanal D'de, 2024 Şubat ayında ekrana gelmesi planlanan ve anlaşması 16 - 19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen MIPCOM 2023'de gerçekleşen Till Death (Ölene Kadar) dizisi için cast çalışmaları başladı.

Şimdiden büyük merak uyandıran dizinin yönetmen koltuğunda; Afili Aşk, Yürek Çıkmazı, Bizim Aile ve Dönence gibi başarılı dizilerin yönetmeni Serdar Gözelekli'nin oturacağı bildirildi. Güçlü bir oyuncu kadrosu kurmak isteyen D Media'nın proje için titiz bir çalışma süreci yürüttüğü ifade edildi. Sürükleyici senaryosu ile çok konuşulacak dizinin oyuncu kadrosunun ise şimdilik açıklanmadığı aktarıldı.