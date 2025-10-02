Kanal D Eylül Ayında Dijital Medyada Zirveye Yerleşti

TÜRKİYE, eylül ayında da Kanal D'yi tercih etti. Türkiye'nin televizyonu Kanal D, Instagram ve Facebook'ta hem etkileşim hem erişimde, X'te ve Tiktok'ta ise etkileşimde açık ara farkla sanal medyanın şampiyonu oldu.

MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞIYOR

Kanal D, reyting rekorları kıran dizileri 'Uzak Şehir', 'Eşref Rüya', 'Arka Sokaklar', ilgiyle izlenen programları ve haber bültenleriyle yine sanal medyanın zirvesinde yer aldı. Yenilikçi yaklaşımlarla ürettiği içeriklerle sanal dünyada ön plana çıkmayı başaran Türkiye'nin televizyonu, kullanıcıların yorum ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor.

TÜRKİYE ONLARI BEKLİYOR

Yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan Kanal D, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i bir araya getiren yeni dizisi 'Güller ve Günahlar'ı 11 Ekim'de izleyiciyle buluşturacak. Kanalın üçüncü sezonu merakla beklenen sevilen dizisi "İnci Taneleri" de yakında sürprizlerle ekrandaki yerini alacak.