Kamuran Süner'in Yeni Filmi 'Çocuk İşi Tuna' Kuşadası ve Selçuk'ta Çekilecek

Ünlü senarist Kamuran Süner, yeni filmi 'Çocuk İşi Tuna' için hazırlıklara başladı. Daha önce "Kutsal Damacana" serileri, "Dilberay" ve "Kayıp Kamyon" gibi başarılı yapımlarla tanınan Süner, bu kez Kuşadası ve Selçuk'taki doğal ve tarihi güzellikleri beyaz perdeye taşıyacak.

Çekimleri Kuşadası ve Selçuk'ta gerçekleştirilecek olan filmde özellikle Efes Antik Kenti, atmosferiyle dikkat çekecek. Kamuran Süner, yaptığı açıklamada "Kuşadası ve Selçuk, sinema sektörü için eşsiz birer doğal plato. "Çocuk İşi Tuna" ile bu zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Filmin oyuncu kadrosu ve diğer detayları önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, çekimlerin bölgenin tanıtımına ve yerel turizme katkı sağlaması hedefleniyor. Hem eğlenceli hikayesi hem de çekim mekanlarıyla dikkat çeken "Çocuk İşi Tuna", 2025 yılında izleyiciyle buluşacak. - AYDIN